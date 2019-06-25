تعود للحياة بعد وفاتها بـ 27 دقيقة

المصدر: دبي - عمر حرز الله

شاركت امرأة صورة وشم غريب على ذراعها، وقصته التي لا تصدق.

وبدت الكتابة غامضة في البداية وفق صحيفة «ميرور»، وبلغة غير مفهومة، ولكن عند الفحص الدقيق كشفت عن كتابة مبعثرة شبيهة بكتابة الأطفال تقول «إنه حقيقي».

وكانت مادي جونسون قد نقشت الوشم على معصمها تيمناً بعمتها تينا هاينز، التي توفيت لمدة 27 دقيقة قبل إنعاشها وعودتها إلى الحياة مجدداً.

وتم إنعاش تينا، وهي أم لأربعة أطفال، ست مرات، على يد زوجها وفي المستشفى.

وبعد استيقاظها بأعجوبة كانت غير قادرة على الكلام، لكنها طلبت قلماً وورقة، وكتبت تقول وعينها مغرورة بالدموع: «الحياة بعد الموت شيء حقيقي، وقد اختبرت ذلك بنفسي، لكنّ شيئاً ما أعادني إلى الحياة وأبلغني صوت أن أجلي لم يحن بعد».