الوجبات الجاهزة تقلل خصوبة الشباب

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول نظام غذائي من الوجبات الجاهزة يقلل من خصوبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاماُ.

ولاحظ الباحثون الأمريكيون وفق صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عدد الحيوانات المنوية لدى الذين تناولوا البيتزا والبرغر والبطاطا أقل بـ 26 مليون حيوان منوي من أولئك الذين تناولوا وجبات "صحية" من الأسماك والدجاج والخضروات والفواكه والماء.

وتشير مستويات الهرمون لدى الرجال الذين تناولوا طعامًا غير صحي إلى أن الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية قد تضررت بشكل دائم.

والمعروف أن العدد الطبيعي للحيوانات المنوية يزيد على 39 مليونا.

وقام الباحثون بتحليل عينات من 3000 رجل بمتوسط عمر 19 عاماً ممن انضموا إلى الجيش الدنماركي، فأظهرت النتائج أن اللحوم الحمراء والخبز والمشروبات السكرية قللت من أعداد الحيوانات المنوية بشكل كبير.