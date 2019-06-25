أول طفل نحّال معتمد في بريطانيا

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

حصل آرتشي كريدلاند، البالغ من العمر 5 سنوات، بجدارة على شارته ليصبح أصغر بريطاني معتمد في تربية النحل ولديه مستعمرة خاصة به تحتوي على 60 ألف نحلة.

وحصل تلميذ مدينة غلدفورد على شهادته في تربية النحل من الجمعية البريطانية أخيراً، بعد أن استحقها بجدارة، علماً أن آرتشي لا يزال مطالباً بالحفاظ على ملف العمل الدؤوب لـ3 شهور، والإبقاء على مفكرة تسجيل الوقائع على أن يخضع للفحص من قبل خبير متخصص.

وينتج آرتشي 60 جرّةً من العسل سنوياً، يستمتع الأقارب والأهل ببعضها، ويباع البعض الآخر في متاجر فاخرة ببريطانيا.