يتبرع بـ21 مليون دولار لـ«المناخ»

المصدر: دبي - البيان

«أزمة المناخ العالمية أكبر التحديات التي قد تواجهها البشرية يوماً، لاسيما أننا على بُعد بضع سنوات من تحوّل آثار الاحتباس الحراري إلى واقع»، هذا ما غرّده ديفيد غيلمور، عازف الغيتار البريطاني، والمغني الرئيس في فرقة بينك فلويد.

ولهذه الغاية، عرض غيتاراته للبيع في مزاد علني، وتبرع بعائدها الذي بلغ 21 مليون دولار لصالح جمعية «كلاينت إيرث» الناشطة في مواجهة أزمة تغير المناخ.

وقال غيلمور: «نريد عالماً متحضراً نقدمه للأجيال المقبلة». وقد أشارت دار «كريستيز» إلى أن خطوة غيلمور شكلت أكبر وأغلى مزاد للقيثارات على الإطلاق، لاسيما غيتار «بلاك سترات» الأسطوري، الذي بيع برقم قياسي بالنسبة للغيتارات.