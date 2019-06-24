تتبنى ثلاثة قردة لتصوير مسلسل

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تبنت الممثلة البريطانية المخضرمة جودي دنش ثلاثة قردة من نوع أنسان الغاب بعد الشروع في حملة بيئية للمساعدة في إنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض والغابات المطيرة في بورنيو بماليزيا.

وقامت الممثلة البالغة من العمر 84 عاماً بالكشف عن عملية التبني بعد ظهورها في المسلسل الوثائقي الجديد "مغامرة بورنيو الجامحة" على محطة "آي تي في" الذي سيبدأ بثه في 2 يوليو.

وتستكشف الممثلة في المسلسل واحدة من الغابات المطيرة القليلة التي لم تمسها يد إنسان في جنوب شرق آسيا ، في بورنيو الماليزية، التي يوجد بها بعض أكثر الحيوانات البرية تنوعًا على هذا الكوكب.

وخلال زيارتها ، تفاعلت دنش مع حيوانات الغابة ، كالقردة والدببة الشمسية والفيلة والتماسيح والطيور النادرة.