مطارات دبي ترحب برئيس تويتر بطريقة خاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر صباح اليوم على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، صورة لجواز سفره تحمل ختما ترحيبيا خاصا لدى وصوله لمطار دبي، معلقا "مرحبا دبي.

ويحمل الختم صورة عصفور تويتر وعبارة "مرحبا جاك".

وتفاعل جمهور تويتر مع زيارة جاك عبر مئات التعليقات امتزجت بين الترحيب ومقترحات بزيارة أماكن معينة بدبي ومنها أسئلة حول تطوير موقع تويتر.

ورحبت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية بجاك معلقة على تغريدته "مرحباً بك جاك".

وطلب مغرد من جاك وضع حد لتغريدات السبام والإعلانات غير المرغوب فيها، فيما سأل مغرد جاك عن خاصية تعديل التغريدات وطالب بتفعيلها.

واقترح مغردون على جاك تجربة شاي الكرك، والقفز بالمظلات وزيارة أسواق دبي القديمة.

كما عبر المغردون عن إعجابهم بالطريقة الفريدة التي استقبل بها مطار دبي الرئيس التنفيذي لتويتر.