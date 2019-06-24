يحقّق رقماً قياسياً في الجري بعمر 96

المصدر: دبي - فاتن صبح

بالرغم من النوبة القلبية التي أصابته بعمر الـ89، تمكّن لو بيلينكوف من تسجيل رقم قياسي وهو في الـ96 ضمن سباقات 50 متراً جرياً اجتازها في 15.67 ثانية. وقال معلقاً على الإنجاز الذي حققه في جامعة «مانيتوبا» الكندية: «أنا سعيد جداً بأني تمكنت من تحقيق ذلك. أنا أقدّر بالفعل ما حصلت عليه».

وبدأ بيلينكوف عقب تعرضه لنوبة قلبية بالركض كجزء من عملية إعادة التأهيل، ليحطم أرقاماً قياسية تدعو للفخر. إذ إنها المرة الثانية في أكثر من عام بقليل التي يحتفظ بيلينكوف فيها بمكان لاسمه في سجلات الأرقام القياسية، ففي يونيو الماضي ألغى الرقم القياسي الكندي لمسافة 100 متر جرياً خلال موسم بطولات مانيتوبا للفئات العمرية.