خنجر أثري غامض يبهر العلماء

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يعكف علماء الآثار البريطانيون على كشف القصة الكاملة الكامنة وراء خنجر جميل وغامض مرصع بالجواهر تم صنعه قبل ألفي سنة قبل المسيح.

وتم اكتشاف هذه القطعة الأثرية التي تعود للعصر البرونزي ، التي تسمى خنجر "بوش بارو" مدفونة عند موقع الأعمدة الحجرية "ستونهنج" قبل ألفي عام من ميلاد .

وأظهرت لوحة مائية رسمت بعد فترة وجيزة من اكتشاف الخنجر في عام 1808 وجود مقبض الخنجر الذهبي تمت إعادة تصنيعه لاحقا، وقد أخذ يتفتت في غضون ساعات من استخراجه وتعرضه للهواء ، مع بقاء القطع الذهبية فقط.

وقد العمل اليدوي المعقّد للمقبض العلماء لفترة طويلة، حيث كان مرصعًا بأكثر من 140،000 مسمارًا ذهبيًا ، بالكاد مرئيًة للعين المجردة ، ويبلغ طول كل مسمار ملليمترًا واحدا وقطره نحو ثلث ملليمتر.

وسيتم تصوير أحد هذه المسامير بالأشعة السينية لتحليل كمية شوائب الرصاص المختلطة مع الذهب لتحديد المكان الذي استخلصت منه والذي من المحتمل أن يكون قد جاء من كورنوال أو ويلز أو أيرلندا أو بريتاني.