أعقاب السجائر أكبر ملوّث للبيئة

المصدر: دبي - البيان

قام 240 متطوعاً في بروكسل أخيراً، بجمع 270 ألفاً من أعقاب السجائر في غضون 3 ساعات، وفقاً لموقع «برايتفايبس»، وجاء ذلك بعد صدور تقرير يفيد بأن أعقاب السجائر من أسوأ الملوثات للمحيطات.

وأفاد تقرير أخير نشرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، بأن التلوث الأكبر من صنع الإنسان في محيطات العالم، يأتي من أعقاب السجائر، فهي موجودة في كل مكان، والتخلص منها ليس منظماً، ما يعني أن أعداداً لا حصر لها تدخل المحيطات.

وكل ثانية، ترمى 137 ألفاً من أعقاب السجائر في شوارع العالم، تضم أكثر من 400 مادة كيميائية ليست قابلة للتحلل ويمكنها أن تلوث 500 ليتر من المياه.