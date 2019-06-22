العمل لساعات طويلة يزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية

المصدر: البيان الالكتروني

توصل باحثون إلى أن العمل لساعات طويلة يزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية.

وأوضحت الدراسة الفرنسية أن المقصود بالساعات الطويلة أن يعمل الإنسان لفترة تتجاوز عشر ساعات خلال 50 يوماً على الأقل كل عام.

ويرى الباحثون في الدراسة أن من يعملون لساعات طويلة لأكثر من عشر سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وفحص الباحثون، وهم من جامعة أنجيه الفرنسية والمعهد القومي الفرنسي للأبحاث الصحية والطبية، بيانات ترصد تأثير الفئة العمرية وعادات كالتدخين وساعات العمل ضمن دراسة شملت أكثر من 143 ألف شخص بالغ.

ومن أولئك، كانت نسبة أقل من الثلث فقط تعمل لساعات طويلة، ومن بينهم 10% ممن عملوا لساعات طويلة على مدار عشر سنوات أو أكثر. وفي المجمل، أصيب 1224 شخصاً بسكتات دماغية.

وقال الباحثون في الدراسة، في دورية "ستروك" التي تنشرها الجمعية الأمريكية لطب القلب، إن من يعملون لساعات طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29% أكثر من غيرهم. في حين أن من يعملون لساعات طويلة لفترة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، زادت فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 45 %. بحسب بي بي سي بالعربي.

واستبعد من الدراسة من يعملون بدوام جزئي أو من أصيبوا بالسكتة الدماغية دون أن يعملوا لساعات طويلة.

واعتمدت الدراسة على النظر في الأرقام أكثر من المسببات. لكن دراسة أخرى وجدت أن أرباب الشركات والمدراء التنفيذيين ومن يعملون في مواقع إدارية بدوا أقل عرضة للتأثيرات السلبية للعمل لساعات طويلة، على النقيض ممن يعملون بنوبات عمل غير منتظمة أو خلال الليل أو من يعانون من ضغط نفسي مرتبط بعملهم.