«الروضة القرية» تمنح الأطفال إحساساً بالألفة

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

تبدو روضة «ذا جيانغسو بيشا» في مقاطعة فونينغ بالصين مثل قرية مصغرة، لمنح أطفال قرية بيشا إحساساً بالألفة، فهي عبارة عن تجمع من هياكل أشبه بمنازل تتجمع حول فناء مربع، وترتبط بمسارات متعرجة وممرات مرتفعة.

صمم الروضة استوديو «كروسباوندريز» للعمارة، الذي يتخذ من بكين وفرانكفورت مقراً له، وذلك كجزء من مبادرة حكومية محلية لرفع النقص في تعليم الروضات في المناطق الريفية، وفقاً لموقع «ديزين».

وعن التصميم، أوضح الاستوديو أن إيجاد النطاق المناسب للمشروع كانت نقطة انطلاق حاسمة في التصميم، مضيفاً: «تعمل روضة بيشا كنسخة معدلة لقرية أصغر حجماً تمتاز بقياس يمنح الأطفال إحساساً بالألفة والتجدد وإشراك الفضولية». تم تصميمها كبديل للطبيعة المتجانسة والمتكررة لمباني مدارس المناطق الأكثر حضرية، ففي تلك الروضة، تقع الصفوف داخل مزيج من مبنى فردي وكتل أو «منازل» من طابقين، فيما تضم كتلاً منفصلة أكبر حجماً.