دراسة فرنسية: الأسماك تتأثر عاطفياً

المصدر: دبي ـ البيان

في أول إثبات على وجود روابط عاطفية بين شركاء من غير بني البشر، كشفت دراسة فرنسية أجريت في جامعة برغندي في مدينة دجون الفرنسية أنه لدى سمكة «كونفيكت سكليدس» التي تنتمي لفئة الأسماك البُلطية مزاجية تشاؤمية حيث إن غياب الشريك أو حضوره يترك تأثيراً عاطفياً عليها.

وأثناء الدراسة أعطى الباحثون 35 سمكة أنثى الخيار بين شريكين ذكور مع الفصل بينهم بشبكة.

وسرعان ما أخذت الإناث تتقرب من الذكر المفضل فتسبح بالقرب منه وتقوم بمغازلته. وعمد بعدها الباحثون لإزالة أحد الذكور، إما المفضل الذي اختارته أو الآخر المرفوض.

وتبيّن لدى اختبار تقلب حالات مزاج السمك في كل من مراحل الدراسة أن الإناث أبدت سلوكاً متشائماً واستغرقت وقتاً أطول في البحث عن العلب التي تحتوي الطعام.

ويذكر أن اختباراً آخر كشف أنه بالمقارنة مع الأسماك الموجودة مع الشريك المختار، فإن الأسماك تستغرق وقتاً أطول لتتكاثر مع شريك مرفوض وتنتج أسماكاً أقل.