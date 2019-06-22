رقم قياسي بتنظيف شواطئ فلوريدا

المصدر: إعداد- فاتن صبح

في خطوة ملهمة، اجتمع 633 غواصاً لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس عبر القيام بجمع ما يقارب 1626 رطلاً من النفايات عند شاطىء مدينة ديرفيلد في فلوريدا. كما قاموا بسحب حوالي 60 رطلاً من خيطان وصنانير صيد السمك من عمق المحيط، في خطوة حظيت بالتقدير على مستوى العالم.

أهم ما في المشروع كان مشاركة غواصين من أوروبا وأمريكا الشمالية جاؤوا ليكونوا جزءاً من هذه القضية النبيلة.

وقد تمكّن الغواصون، وفقاً لحسابات إحدى مجموعات الحفاظ على الشواطئ، من انتشال ما يقارب 3200 رطل من النفايات البحرية، إلا أن أحد الغواصين المشاركين في مهمة التنظيف أشار إلى أو الوزن الرسمي للنفايات قد يسجل ارتفاعاً.