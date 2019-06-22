ألبان من اليرقات تحصد شهرة في جنوب أفريقيا

المصدر: دبي ـ البيان

على قدر غرابة الخبر فإن بديل منتجات الألبان الأول في العالم المصنّع من يرقات الحشرات يحقق انتشاراً كبيراً في جنوب أفريقيا. «إنتوميلك» علامة رائدة مصنوعة من يرقات حشرة الذباب الجنود، وهو من بنات أفكار ليا بيسا التي بدأت مسيرة استكشاف الحشرات كمصدر بديل للبروتين عقب نيل شهادة الماجستير.

وأشارت ليا، التي أدركت حاجة العالم للتعرف من جديد إلى الحشرات بطريقة عصرية وحديثة، إلى أن «الحشرات باعتبارها مصدراً بديلاً للبروتين تتمتع بقدرات هائلة على أن تكون البديل الصحي الصديق للبيئة في عالم صناعة الأغذية».

وأسست بيسا مع صديق الجامعة جان لورينس شركة «غورميه غراب»، ليتمكنا من تقديم بديل منتجات الألبان الجديد «إنتوميلك» للعالم.