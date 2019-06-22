ألعاب تراثية

المصدر:
  • تصوير - إبراهيم صادق
التاريخ:

جميل أن تتعلق قلوب الصغار بماضي الأجداد وهم في عمر الزهور، ليكبروا محملين بتاريخ الأسلاف وكيفية عيشهم وأعمالهم، وحتى ألعاب الأطفال في ذلك الوقت، وفي الصورة تبدو الفرحة على وجوه الصغار وهم يلهون بألعاب تراثية في جزيرة المرجان برأس الخيمة.
 

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