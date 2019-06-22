ألعاب تراثية

المصدر: تصوير - إبراهيم صادق

جميل أن تتعلق قلوب الصغار بماضي الأجداد وهم في عمر الزهور، ليكبروا محملين بتاريخ الأسلاف وكيفية عيشهم وأعمالهم، وحتى ألعاب الأطفال في ذلك الوقت، وفي الصورة تبدو الفرحة على وجوه الصغار وهم يلهون بألعاب تراثية في جزيرة المرجان برأس الخيمة.



جميل أن تتعلق قلوب الصغار بماضي الأجداد وهم في عمر الزهور، ليكبروا محملين بتاريخ الأسلاف وكيفية عيشهم وأعمالهم، وحتى #ألعاب_الأطفال في ذلك الوقت.



تصوير - إبراهيم صادق

#صحيفة_ذكية

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tMYsEerdt9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢١ يونيو ٢٠١٩