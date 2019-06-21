لماذا تبدو نظرة الكلاب حزينة؟

المصدر: البيان الالكتروني

كشف العلماء عن السبب الكامن وراء نظرات الكلاب "الحزينة" القادرة على استمالة مشاعر البشر واستعطافهم للحصول على الطعام أو الرعاية.

ووجد الباحثون من جامعة بورتسموث، أن الكلاب طورت عضلات جديدة حول العينين لتحسين التواصل مع البشر، بحسب "روسيا اليوم".

وقارن الباحثون بين ترشيح وسلوك الكلاب والذئاب، ونظروا في كيفية تغيّرها على مدى آلاف السنين.

وكشف تحليلهم أن بنية الوجه لكلا النوعين متشابهة، باستثناء العينين، حيث إن الكلاب تملك عضلة صغيرة تسمح لها برفع حاجبها الداخلي بشكل مكثف، لكن الذئاب لا تملك هذه العضلات.

ويشير الباحثون إلى أن حركة الحاجبين الداخلية تجعل عيون الكلاب تبدو أكبر وأكثر شبها بالرضع، ما يؤدي إلى استجابة البشر لتلك النظرات.

وقالت الدكتورة جوليان كامينسكي، من جامعة بورتسموث، والتي قادت الدراسة: "إن الأدلة مقنعة بأن الكلاب طورت عضلة لرفع الحاجب الداخلي بعد أن أصبحت أليفة".

وأوضحت أنه عندما تم عرض الكلاب والذئاب على البشر لمدة دقيقتين، قامت الكلاب برفع حواجبها الداخلية أكثر من الذئاب "وعندما تقوم الكلاب بهذه الحركة، يبدو أنها تثير رغبة قوية لدى البشر لرعايتها".