ضعف اللياقة مرتبط بالقلق والاكتئاب

المصدر: سنغافورة - رويترز

أشارت دراسة أجريت في سنغافورة إلى أن النساء في منتصف العمر اللائي يعانين من ضعف اللياقة ربما يكُن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق. وذكر الباحثون في دورية (انقطاع الطمث) أن ضعف قبضة اليد والحاجة إلى وقت طويل للنهوض من على المقعد ارتبطا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق.

وقال قائد فريق البحث يو ليونج من جامعة سنغافورة الوطنية:

«النساء في منتصف العمر في وضع صعب.. محاصرات بين العائلة والتزامات العمل». وتابع: «يضحين بأنفسهن ويهملن احتياجاتهن الخاصة».

ودرس يونج وزملاؤه حالة أكثر من 1110 نساء أعمارهن بين 45 و69 عاماً يترددن على عيادة أمراض النساء بمستشفى الجامعة الوطنية في سنغافورة.