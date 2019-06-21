يحطم الرقم القياسي بقرنيه

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

احتل جاموس تكساسي يبلغ من العمر سبع سنوات، وهو من ولاية ألاباما الأمريكية، مكاناً بارزاً في سجلات الأرقام القياسية بفضل قرنيه القياسيين اللذين يبلغ طولهما 323.74 سم (10 أقدام 7.4 بوصات)، أي أكثر من ضعف عرض البيانو الكبير في الحفلات الموسيقية.

وبفضل هذا الرقم القياسي لقرنيه نجا «بونشو فيا» من الذبح، واستطاع المنافسة في فئة أكبر قرن في العالم. ويعيش بونشو في مزرعة ببلدة جودووتر الصغيرة. ولوحظ كبر قرني الجاموس منذ أن كان في الرابعة من عمره، حيث لم تكن منحنية مثل باقي الجواميس الأخرى التي لها قرون طويلة، وبدأت تنمو بشكل مباشر. وقد وافقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على إدراج الجاموس في سجلها بفضل قرنيه.