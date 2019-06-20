السيدة الإعصار تحقق رقماً قياسياً وتفوز بسباق للجري بعمر 103 أعوام

المصدر: إعداد - فاتن صبح

ليس العمر إلا رقماً بالنسبة لجوليا هوكينز الملقبة بـ«الإعصار» صاحبة السنوات المئة والثلاث، كما أنه مجرد هدف تحققه على مسارات السباق.

وقد تمكنت هوكينز من ولاية لوزيانا الأمريكية من انتزاع ذهبية سباق 100 متر خلال دورة الألعاب الوطنية لكبار السن، بعد أن أنهت السباق خلال 46.07 ثانية فقط.

وبدأت رحلة هذه السيدة مع اللياقة قبل عامين، حين أصبحت أول من سجل رقماً قياسياً عالمياً عن فئة الذين تزيد أعمارهم على 100 عام في سباقات 100 متر ركض، علماً أنها أنهت السبق في غضون 40 ثانية فقط.

وعلقت هوكينز على الأمر بالقول: «اعتقدت أنه سيكون مشوقاً أن أشارك في سباقات 100 متر ركض وأنا بعمر المئة».

وسبق لمعلمة المدرسة أن شاركت في سباقات 50 متراً وحققت رقماً قياسياً آخر للنساء فوق المئة مسجلةً 21.06 ثانية، علماً أنها بدأت المشاركة في السباقات التنافسية بعد بلوغها المئة، وأن برنامج تدريباتها لا يتضمن سوى العمل في الحديقة خارج بيتها.

وقالت: «لدي قطعة أرض مساحة فدان فيها ما يقارب 50 نوعاً من الأشجار التي أعتني بها جميعاً طوال الوقت».

وفيما أكدت هوكينز أن لقب «الإعصار» أطلقه عليها أحد الأصدقاء، أعلنت عن تفضيلها لتسمية أكثر عبقرية كـ«سيدة الأزهار»، كما أعربت بفخر عن أملها بأن تكون مصدر إلهام للآخرين وحضهم على اتباع حياة صحية، وإدراك أنهم لا يزالون يستطيعون التنافس بهذا العمر المتقدم.

وختمت بالقول: «إن كل يوم يمضي وأنت بسن الـ103 أعوام هو معجزة بحدّ ذاتها».