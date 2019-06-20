أغرب جزيرة في العالم .. نهارها 69 يوماً

المصدر: وكالات

يقول سكان جزيرة نرويجية قطبية تشهد نهاراً مستمراً لمدة 69 يوماً في الصيف إنهم يريدون عدم التقيد بالوقت وأن يكونوا أكثر مرونة في مواعيد المدارس والعمل للاستغلال الأمثل للنهارات الطويلة.

ويوضح كيل اوفي هفيدينغ، أحد السكان، أن الناس على جزيرة سوماروي- شمال الدائرة القطبية- يجب ألا يتقيدوا بساعات العمل التقليدية "والأوقات المعروفة" لأن الشمس لا تغرب من 18 مايو حتى 26 يوليو.

وأضاف أنه التقى نائبا نرويجيا لتسليم عريضة وقع عليها عشرات من سكان الجزيرة لإعلانها "منطقة حرة الوقت" ومناقشة التحديثات العملية والقانونية تبعا لذلك.

تقع الجزيرة غرب ترومسو، ويسكنها 350 شخصا ويعتبر الصيد والسياحة أهم صناعتين فيها.