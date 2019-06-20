بديل منتجات ألبان من يرقات الحشرات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

على قدر غرابة الخبر فإن بديل منتجات الألبان الأول في العالم المصنّع من يرقات الحشرات يحقق انتشاراً كبيراً في جنوب إفريقيا.

"إنتوميلك" علامة رائدة مصنوعة من يرقات حشرة الذباب الجنود وهو من بنات أفكار ليا بيسا التي بدأت مسيرة استكشاف الحشرات كمصدر بديل للبروتين عقب نيل شهادة الماجستير.

وأشارت ليا التي أدركت حاجة العالم للتعرف من جديد إلى الحشرات بطريقة عصرية وحديثة إلى أن " الحشرات كمصدر بديل للبروتين تتمتع بقدرات هائلة على أن تكون البديل الصحي الصديق للبيئة في عالم صناعة الأغذية."

وقد أسست بيسا مع صديق الجامعة جان لورينس شركة "غورميه غراب" ليتمكنا من تقديم بديل منتجات الألبان الجديد "إنتوميلك" للعالم، حيث تأمل فرق العمل في الشركة إعادة تعريف الطريقة التي يفكر بها الناس بالحشرات كمصدر للغذاء.