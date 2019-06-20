ثمانيني هندي يجوب الأرض وصولاً إلى القطب الشمالي

المصدر: Ⅶ إعداد: نهى حوّا

جال ثمانيني هندي، يدعى سنكر رانجان رويتشودري، في أصقاع الأرض، ليس خلال 80 يوماً، كما في رواية الكاتب الفرنسي جول فيرن، بل على مدى 27 عاماً، حيث يحمل حالياً في جعبته 30 رحلة إلى 125 دولة، بما في ذلك القطب الشمالي، زارها مرتدياً الزي التقليدي الهندي، «الكورتا» و«الدوتي».

وفي لقاء أجرته معه صحيفة «تلغراف» الهندية، في موطنه بكالكوتا، قال إنه ما كان ليغامر، لولا صديق له عاد من إنجلترا، وأخبره أن عليه الخروج، ولو لمقارنة حالة الهند مع البلدان الأخرى.

وفي عام 1989، قام بتسييل مدخراته، وادخار إيراداته للتوجه إلى أوروبا، وقرر أنها لن تكون الأخيرة. فتوجه بعد ثلاث سنوات إلى الولايات المتحدة. ويذكر أن البنك الاحتياطي الهندي في تلك الأيام، كان يتيح للشخص السفر إلى الخارج مرة كل ثلاث سنوات. كما يذكر وجود شيء مميز، يسمى «مخطط المسافر الأجنبي»، الذي يمكن للشخص بموجبه أن يشتري رحلة بـ 500 دولار كحد أقصى.

تكاليف

ومن أجل خفض التكاليف، كان يحمل طعامه معه أينما توجه، من المأكولات المجففة. أما بالنسبة للإقامة، يقول رويتشودري: «أدركت من خبرتي، أن كل دولة لديها نوع من الترتيبات لعامة الناس. كنت أبحث عموماً عن نزل للشباب أو عنابر النوم»، ويضيف: «كنت أبعث برسالة، وأبلغهم بشأن زيارتي. لا يتم قبول الحجز الخاص بي، لكن في كل مرة، كان المديرون يجرون بعض الترتيبات لاستيعابي».

سنحت له فرصة البقاء بضعة أيام في منزل رجل من الإسكيمو، ويتحدث بحماس عن المسافات الطويلة، والزلاجات التي «لا تجرها الكلاب، بل الدراجات الهوائية»، وعن تجربة السير على الجليد والانزلاق والوقوع. يقول إن رجل الإسكيمو أشفق عليه، وحجز له زلاجة تقودها امرأة، وقد رافقه في رحلة صيد الدب القطبي، وتفاجأ بأن اللحم يجري تقاسمه بين 160 شخصاً، (ما بين 25 و30 عائلة)، تناول لحم الدب، الذي يقدم بعد غليه من دون ملح حتى، كما تناول لحم الكلاب المشوي في كوريا الجنوبية، ولحم الثعبان والجياد والياك في الصين، والجراد المقلي في بانكوك.

توقف عن السفر منذ عامين، بعد أن تعلم الكثير عن الناس والثقافات. علمته تجاربه، أن المجتمعات مختلفة، لكنها متشابهة أيضاً، لكن ما أفاده أكثر، كان احتفاظه بحالته الذهنية، وقدرته على الشعور في موطنه أينما كان.