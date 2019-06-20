مقتنيات «لورانس العرب» في مزاد

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

بيعت مجموعة من مقتنيات «لورانس العرب» الشخصية، كان قد تركها في عهدة مالكة المنزل الذي اختفى فيه عن الأنظار لمدة 18 شهراً، في مزاد، مقابل 26 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز»، تشمل القطع التاريخية الأكثر قيمة في المجموعة، خنجرين ورسائل بخط اليد ممهورة بتوقيعه. وقد منح لورانس العرب تلك المقتنيات لفاني هاتشر، أثناء إقامته في منزلها مختبئاً من الجمهور وألوف المعجبين، قبل فترة قصيرة من وفاته في عام 1935.

وكان أمضى 18 شهراً مع العائلة بمنزلها المتواضع في ساوثامبتون بين يوليو 1933 وفبراير 1935، وفي النهاية، أدركت السيدة الهوية الحقيقية «للنزيل الهادئ» المسجل باسم «تي إي شو»، غير أنها أبقتها سراً عن ابنها دونالد (13 عاماً)، الذي كان يعرف لورانس باسم «إيركرافتمان شو».