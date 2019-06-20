قَصة شعر حوّلت القط إلى «أكورديون»

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

شعر أبٌ بالذهول بعد محاولته إضفاء مظهر مستوحى من النمر على قط العائلة.

وقد انتشرت صورة القط التي نشرتها ابنته على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، حيث بدا حيوانه الأليف شبيهاً بآلة «الأكورديون».

ونشرت كيتلين كريستين، من سان دييغو، كاليفورنيا، صورة لقصة الشعر الغريبة للقط أوليفر على «تويتر» في وقت سابق من هذا الشهر.

كما نشرت كيتلين أيضاً نصاً صاخباً لوالدتها، وبخت فيه الأب لأخذه القط إلى الحلاق، وجعله يبدو «في غاية السخف».

وأضافت الأم الغاضبة: «انتظري شهرين فقط وسأتخلص من والدك». وتابعت: «لم أعد أطيق النظر إلى أوليفر، إنه يبدو أحمق تماماً».

ومع ذلك، سارع نشطاء التواصل الاجتماعي للاختلاف مع الأم وأشادوا بالأب لمزاحه الثقيل.