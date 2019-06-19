كيف تعرف الأسماك الطازجة من غيرها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

هناك عدد من المعايير التي يمكن للمستهلك الاستدلال بها على الأسماك الطازجة التي تكون أفضل من غيرها التي مر على اصطيادها بعض الوقت وقد تكون امتلأت بالبكتيريا بسبب عدة عوامل.

ويمكن معرفة الأسماك الطازجة من خلال عيونها، فتكون لامعة وبراقة وشفافة وليست غائرة للداخل، ومن خلال الخياشيم فيجب أن تكون حمراء زاهية خالية من المواد اللزجة ولا توجد عليها خطوط بنية ورائحتها طبيعية، بحسب موقع أخبار 24 السعودي.

كما يمكن تمييز الأسماك الطازجة من خلال الحراشف التي يجب أن تكون لامعة ويصعب فصلها عن الجلد إذا حكت الأصابع في الاتجاه المعاكس، أما غير ذلك فتكون غير طازجة.

وإلى جانب الطرق التقليدية والبسيطة في تمييز الأسماك الطازجة من غيرها، يستخدم مفتشو الصحة جهازاً لقياس جودة الأسماك بالاعتماد على الخاصية الثنائية الكهربائية "المقاومة والتوصيل الكهربائي"، حيث يعطي نتائج عالية في حالة الأسماك الطازجة فيما تزيد مقاومة التيار في حالة الأسماك غير الطازجة بسبب وجود البكتيريا.

ويقيس الجهاز درجة حرارة السمكة التي يجب أن تكون بين 5- 10 درجات مئوية، كما يوضع الحساس عند أسفل رأس السمكة ويترك ملتصقاً بها من 10- 20 ثانية حتى يعطي نتائج القراءات التي تحدد مدى جودة السمكة.