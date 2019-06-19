فيديو.. طريقة عجيبة لتقشير الثوم دون رائحة

المصدر: وكالات

ابتكرت مدونة على الإنترنت حيلة ذكية لتقشير فصوص الثوم دون أن تعلق رائحتها باليدين وباستخدام سكين صغيرة فقط.

وكان خبراء الطهي قد تبادلوا العديد من الطرق لتقشير الثوم، مثل وضعه في جرة زجاجية ورجها بقوة، ونقعه في الماء، أو تسخينه في فرن الميكروويف لبعض الوقت.

إلا أن إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشفت عن طريقة بسيطة للغاية لتقشير فصوص الثوم دون مسها بالأيدي، عن طريق نخز الفصوص من الجانب بسكين صغيرة، ثم إخراجها من القشور بسهولة.

وكتبت فالنتينا من تورنتو في كندا "بصفتي شخصًا يصنع الكثير من الطعام الكوري، فهذه أفضل طريقة لتقشير فصوص الثوم".