سمكة التنين.. حيرة بين الجمال والطعم

المصدر: دبي - فاتن صبح

لا يحدث كثيراً أن يكون الطبق ألذ من أن يتم تذوقه، لكن حين نتحدث عن سمكة التنين يختلف الأمر، ويكاد يصل إلى تحريم صيدها أصلاً.

وتتمتع السمكة المخططة المثيرة للفضول بأوتاد محورية محيطة بجسدها تحميها من الكائنات الأخرى.

ويمكن للنتوءات المستدقة السامة الممتدة على طول الظهر أن تسبب الألم المبرح لأيام من خلال لسعات قارصة، وتؤدي في الحالات القصوى إلى مشكلات في الجهاز التنفسي وحتى للشلل.

لكن إذا كنت تسأل لم العبث مع سمكةٍ بهذا الجمال والخطورة فالإجابة لسببين، أولهما أنها لذيذة جداً، والثاني والأهم من الناحية البيئية، أنها كائن عدواني يهدد الحياة البحرية والشعب المرجانية. وقد شهدت نمواً سريعاً في السنوات الثلاثين الماضية بمعدّل متزايد وصل إلى 700 بالمئة.