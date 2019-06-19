بيع وعاء برونزي بخمسة ملايين دولار

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تم بيع وعاء برونزي مذهل تستخدمه عائلة صينية لتخزين كرات التنس في مزاد علني بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين دولار).

وهذا الوعاء وفق "ديلي ميل" هو إرث أسرة ألمانية لم يتم ذكر أسمائها وتم تمريره من جيل إلى جيل على امتداد مئات السنين، ولم يكن مالكوه مدركين لقيمته الحقيقية.

ويعتقد الخبراء أن الوعاء فريد من نوعه تمامًا لأنه صنع خصيصا لأحد أباطرة الصين قبل 300 عام. وتم تقييمه من قبل الخبراء بصورة خاطئة ورفضه في إحدى دور المزادات البريطانية باعتباره سلعة مقلدة من القرن التاسع عشر لا قيمة لها.

ثم اكتشفت قيمته لاحقا من فائدته في تخزين كرات التنس بعد أن تحقق منه أحد خبراء الآثار في زيارة إلى منزل العائلة التي كانت تمتلكه.