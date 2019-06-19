عجوز تصارع الموت بعد أن صدمها موكب الأمير ويليام وزوجته

المصدر: البيان الالكتروني

تحقق السلطات البريطانية في حادث اصطدام دراجة نارية للشرطة- كانت ترافق دوق ودوقة كامبريدج - بسيدة عجوز في جنوب غرب لندن.

وقع الحادث في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الاثنين عندما كان الزوجان الملكيان في طريقهما إلى وندسور لحضور قداس في كنيسة سانت جورج.

وقالت الشرطة إن السيدة، وهي في الثمانينات من العمر، في حال حرجة بمستشفى.

وذكر قصر كنسينغتون في لندن أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون أصيبا "بقلق وحزن شديدين" بسبب الحادث، وأرسلا "أطيب تمنياتهما" إلى السيدة، وفقاً لرويترز.

وأُحيلت القضية إلى المكتب المستقل الخاص بسلوك الشرطة، الذي قال إن تحقيقهم "في مراحله المبكرة للغاية وأن الضابط المعني يساعد في التحقيقات كشاهد."