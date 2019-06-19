دواء لحَب الشباب يقي من السكتات

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرز الله

أظهر دواء لحَب الشباب قدرته على الوقاية من السكتات القلبية والدماغية من خلال تأثيره في منع تصلب الشرايين الذي ينجم عن تراكم الترسبات الكلسية في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.

وأفادت «ديلي ميل» بأن الخبراء في جامعة كامبريدج وكلية لندن الملكية اكتشفوا أن الجزيئات الموجودة في عقار المينوسكلين، وهو من المضادات الحيوية، يمكنها منع تراكم الكالسيوم في الشرايين.

ويعد تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عنها من أكبر أسباب الوفاة في العالم المتقدم. وتراكم الجير هو المسؤول عن وفاة شخص واحد من بين كل ثلاث حالات وفاة، وفقاً لمعهد أبحاث القلب.