العثور على جثة ساحر هندي غرق أثناء قيامه بخدعة تحت الماء

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت الشرطة الهندية الثلاثاء، أنها عثرت على جثة الساحر الهندي الذي حاول القيام بخدعة شهيرة تحت الماء، معروف بها خبير فن الوهم والخداع البصري، هاري هوديني، حيث أكدت أنه غرق أثناء المحاولة.

وقال مسؤول في مركز شرطة نورث بورت: "لقد جرفت المياه جثته على بعد كيلومترين من موقع الحادث، وقد تعرف عليها أقاربه في وقت متأخر من مساء الاثنين".

وأضاف الشرطي أن "يديه لم تكن موثوقتين، ولكن ساقيه كانتا مازالتا مقيدتين بسلسلة وحبل."

وحاول شانشال لاهيري (42 عاما)، المعروف باسمه الفني "ماندريك"، أن يقوم بالخدعة في نهر هوجلي بمدينة كلكتا الأحد. وبدأت عملية بحث عن لاهيري فورا، بعد عدم صعوده من تحت الماء.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الساحر لم يتخذ الاحتياطات الأمنية المناسبة في التحضير للمحاولة المحفوفة بالمخاطر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان لاهيري - المنحدر من كلكتا - حاول قبل ستة أعوام تقديم العرض نفسه، الذي يقوم خلاله بالافلات من صندوق تحت الماء، إلا أن المتفرجين اعتدوا عليه وقتها، بعدما شعروا بأنه يغش أثناء العرض.