اسكتلندا تدعم مستشفياتها بالتماثيل

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

يلف حدث تاريخي جميع أنحاء اسكتلندا، ويغمر بطابعه الثقافي شوارع كل من أدنبره وغلاسكو وأبردين وداندي وإننفرنيس، والذي يتمثّل في منحوتات تجسّد الشخصية من المجلات المصورة الـ«كوميك» المعروف بـ«أوور ويلي» ذاك الصبي المشهور بملامحه، الجالس على دلوٍ معيداً للذكرى المرة الأولى في العالم التي تحيي بلاد بأكملها مساراً فنياً عاماً في وقت واحد.

إلا أن التماثيل الـ200، كبيرة الحجم، تأتي هذا العام ضمن خطوة لزيادة الوعي حول المستشفيات الخيرية للأطفال في اسكتلندا، بعد أن تعاونت المستشفيات مع شركات تنظيم فعاليات فنية عالمية لخلق هذا الحدث، إذ أوكلت مهمة نحت التماثيل لـ200 فنان بحيث جاء كل تمثال فريداً من نوعه، مصمماً ليعكس جوانب من الهوية الثقافي لاسكتلندا على أن يتم توزيع المنحوتات في مواقع ممتدة عبر 5 مدن حتى سبتمبر المقبل.

مزاد علني

وستساهم التماثيل بجمع الأموال للأطفال والشباب في مستشفيات اسكتلندا من خلال فعاليات متنوعة تختتم بمزاد علني لبيعها، وسيتم إنفاق المبالغ التي تم تحصيلها على تجهيز المستشفيات وتقديم خدمات دعم العائلات والأبحاث والموظفين والتدريب ومساحات اللعب والنقاهة.