تسمع صوت أمها المتوفاة .. من الدمية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

بعد أن توفيت أمها بشكل مأساوي، ما زالت طفلة في الثانية من عمرها تسمع صوتها من خلال تسجيلات داخل دمية دب خاصة.

وتوفيت كيرستن هوكسي، البالغة من العمر 23 عامًا، في نهاية عام 2017 عندما كانت ابنتها بينيلوبي تيرنر في عمر 15 شهرا فقط.

ولكي تتأكد العائلة الحزينة أن بينيلوب لن تنسى أبداً والدتها وتعرف مقدار حبها لها، ابتكرت وفق "ميرور" وسيلة تبقي صوت أمها صادحا في أذنيها، ففي كل مرة تضغط الصغيرة على بطن الدب الذي تسميه "مومياء"، تسمعها وهي تضحك وتهب القبلات لها وتقول لها إنها تحبها.

كما قامت العائلة بنقع جوارب بينيلوبي في عطر توم فورد المفضل لدى هوكسي، ووضعوا الجوارب في داخل الدمية حتى تتمكن الطفلة من شم عطر أمها.