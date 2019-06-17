شابة هاجمتها سمكة قرش وبُترت ساقها: مخلوقات طيبة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قالت مراهقة تعرضت لهجوم وحشي من قبل سمكة قرش، إن «أسماك القرش تعتبر مع ذلك مخلوقات طيبة».

وبقيت بايج وينتر، 17 سنة، في المستشفى في مركز فيندانت الطبي في غرينفيل بولاية نورث كارولينا، منذ أن حملها والدها خارج المحيط بعيدًا عن قبضة سمكة قرش.

ولتحرير ابنته من أنياب هذه السمكة الضخمة، اضطر وينتر وفقا لـ«ميرور» أن يلكمها باستمرار لتخفيف قبضتها عنها. وتم بتر ساق بايج اليسرى وإصبعين من يدها اليسرى، ويتوقع أن تعود إلى المنزل الأسبوع المقبل.

وقبل مغادرتها المستشفى، تحدث الأب الشجاع عن هذا الكابوس، وقال: سمعت صوت استغاثة ابنتي ثم التفت ولم أجدها حيث سحبتها السمكة تحت الماء، وكانت هناك دماء تنتشر على السطح، ولم أتردد فاتجهت نحو السمكة وهاجمتها بيدي العاريتين، وظللت ألكمها حتى تركت ابنتي".