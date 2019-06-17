«سفاري دبي».. حكايات ثقافية ومغامرات متفرّدة

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

تمثل رحلات السفاري في دبي، أحد جوانب ثقافة الترفيه المتفردة في «دانة الدنيا»، التي تتسم بثرائها بملامح أصالتها، إذ تعكس جانباً من أبرز معالم وقصص الحياة والجماليات في الإمارة، وهو ما أكده أخيراً، موقع «إف إم تي» الماليزي المتخصص بالأسفار، في تقريرٍ نشره مدعماً بفيديو مليء بالحماسة والإثارة كلمحة عمّا يمكن لمحبي التشويق توقعه في رحلات السفاري في دبي. وبيّن التقرير أن دبي مقصد المشاهير والمكان الذي يختاره جميع الشخصيات البارزة بعالمنا، كونها وجهة توفر فرصة التمتع بترفيه حافل بحكاياته الثقافية والجمالية الخاصة، عارضاً لجوانبها وسمات الترفيه والرحلات فيها في ضمن المناطق الواقعة في قلب الصحراء العربية.

مغامرات

وسرد التقرير المنشور، تفاصيل رحلات السفاري الممتعة في المدينة ما إن تصل إلى الصحراء تنطلق مغامرة السفاري بمباغتة السائق لك وقيامه بالتفافة في سيارة الدفع الرباعي لا تخلو من الصراخ، وقد لا تنتهي إلا بالتوقف والشعور بارتفاع الأدرينالين بعد موجات من أمواج الغبار الرملي المتطاير. إلا أنه وبعد تأرجح الجولة الأولى من المغامرة يمكن للمغامر التوجه للخيام المنصوبة بشكل دائم لإقامة احتفاليات تناول الولائم اللذيذة. ولابد كذلك من أن تتضمن الرحلة ركوب الجمال لعشر دقائق على الأقل، وتتنوع أيضاً لتشمل ركوب الأحصنة.

قائمة

وأضاف التقرير: كما أن العروض الفنية تزين جلسة تناول الأطعمة فيهنأ الزائر بلقمة من التراث ويستمتع بنسائم الغروب ومناظره المهيبة على وقع أنغام الرقص الشرقي. وتتضمن قائمة الأنشطة الممكن الاستمتاع بها الرسم بالحناء، والتقاط الصور بالزي التقليدي والتزلج على الرمال، وغير ذلك الكثير.