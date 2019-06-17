تنوّع جمالي

المصدر: تصوير: يونس يونس

يعكس حي الفهيدي التاريخي نمط الحياة التقليدية الذي كان سائداً في دبي منذ منتصف القرن 19 حتى سبعينيات القرن 20، حيث المباني ذات البراجيل الشامخة، المشيدة بمواد البناء التقليدية من الحجر المرجاني، والجص، وخشب الساج والشندل، وغيرها، التي تضفي على الحي تنوعاً جمالياً طبيعياً.ويعد الحي وجهة جاذبة للزوار بما يحويه من صالات عروض فنية ومطاعم تراثية وغيرها من المرافق الثقافية والسياحية.

حي الفهيدي التاريخي يعكس نمط الحياة التقليدية الذي كان سائداً في #دبي منذ منتصف القرن 19 وحتى سبعينيات القرن 20، ما جعله وجهة جاذبة للزوار بما يحويه من صالات عروض فنية ومطاعم تراثية وغيرها من المرافق الثقافية والسياحية.https://t.co/OMjtj876bm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RekCZuepFs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 16, 2019