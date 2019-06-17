تنوّع جمالي

المصدر:
  • تصوير: يونس يونس
التاريخ:

يعكس حي الفهيدي التاريخي نمط الحياة التقليدية الذي كان سائداً في دبي منذ منتصف القرن 19 حتى سبعينيات القرن 20، حيث المباني ذات البراجيل الشامخة، المشيدة بمواد البناء التقليدية من الحجر المرجاني، والجص، وخشب الساج والشندل، وغيرها، التي تضفي على الحي تنوعاً جمالياً طبيعياً.ويعد الحي وجهة جاذبة للزوار بما يحويه من صالات عروض فنية ومطاعم تراثية وغيرها من المرافق الثقافية والسياحية.

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