حيواناته الأليفة تغرقه في الديون

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يكافح أحد محبي الحيوانات الأليفة من الصينيين لسداد ديونه التي غرق بها بعد أن تبنى مئات الحيوانات الضالة خلال العامين الماضيين، ويحاول تلبية احتياجاتها على الرغم من حصوله على وظيفة مستقرة وعملا خاصا.

وتراكمت ديون قدرها 600000 يوان (87000 دولار) ، لدى تشانغ كاي ، البالغ من العمر 41 عامًا وهو من مدينة تشنغدو بالصين ، بعد أن كان يتمتع بحياة هادئة ومريحة.لكنه يرفض التخلي عن قططه وحيواناته الأليفة الأخرى التي تبناها قبل عامين.

كان مدير شركة حكومية كما افتتح للتو وكالة سفر خاصة به. لكن كل شيء تغير عندما نفق فجأة حيوانه الأليف البالغ من العمر 13 عامًا ، والذي كان يربيه منذ عام 2003. وترك هذا الحدث المأساوي فراغًا في حياته ، وجعله بطريقة أو بأخرى يولي مزيدًا من الاهتمام للسلالات الحيوانية التي لا تعد ولا تحصى في مدينته التي تحتاج إلى مأوى.