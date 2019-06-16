طبيبة تخسر مهنتها بسبب صورة

المصدر: نايبيداو - أ ف ب

قالت طبيبة وعارضة أزياء في بورما إنها ستطعن في قرار نقابي منعها من ممارسة الطب، بسبب نشرها لصور لها بملابس اعتبرت غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألغت نقابة الأطباء في بورما (ميانمار) ترخيص الطبيبة نانغ موي سان (29 سنة) في بتاريخ 3 يونيو، بسبب «أسلوب لباس يتناقض مع الثقافة والتقاليد».

وتنشر نانغ موي سان (29 سنة) صوراً لها بملابس جريئة منذ أن أصبحت عارضة للأزياء سنة 2017 بعد أن مارست الطب لخمس سنوات قبلها. ووصفت موي سان القرار بأنه «غير مقبول»، ورفضت تدخل النقابة في «حريتي الشخصية التي لا تعنيهم».