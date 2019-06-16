بكتيريا الأمعاء قد توقف مفعول الأدوية

المصدر: ■ إعداد: عمر حرزالله

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن بكتيريا الأمعاء قد تلتهم الأدوية التي نتناولها قبل أن تتاح لها فرصة علاج الأمراض.

ووجدت هذه الدراسة وفق «ديلي ميل»، التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد، أن عدداً لا يحصى من بكتيريا الأمعاء التي نتعايش معها تعمل بهدوء ضدنا في بعض الأحيان، على الرغم من فوائدها في استفادتنا من المواد الغذائية.

واكتشف الباحثون أن بعضاً من بكتيريا الأمعاء يمكن أن يتسبب في تفتيت الأدوية، بحيث تصبح غير فعالة أو حتى سامة.

واستنتج الباحثون أن الأدوية لا تكون فعالة بنسبة 100 %، فضلاً عن أن طريقة عملها تختلف من شخص لآخر.

وقد يساعد هذا الكشف على تطوير عقاقير تتصدى لمحاولات الأمعاء التهام الأدوية قبل بلوغها أهدافها.