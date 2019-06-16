400 مليون دولار ثمناً لأكبر طائرة في العالم

المصدر: دبي - البيان

تسعى شركة «فولكان» الأمريكية إلى بيع أكبر طائرة في العالم، تربض حالياً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن حلّقت مرة واحدة فقط بنجاح، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وطرحت «فولكان» القابضة، وهي مجموعة شركات استثمار للملياردير الراحل بول ألين، طائرة «ستراتولاونتش» للبيع بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، حسبما أفاد أشخاص مطلعون.

ويشمل السعر ملكية الطائرة، وكذلك الملكية الفكرية لها، إضافة إلى مرافقها.

وتعد الطائرة الكبرى في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين جناحيها طول ملعب كرة قدم أمريكية تقريباً.

ويبلغ طول الطائرة من الجناح إلى الجناح 117 متراً، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة، وطارت للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد نحو 8 سنوات من التطوير، لمدة ساعتين.