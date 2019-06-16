بيكاسو بانتظار الملايين في مزاد بلندن

المصدر: لندن - رويترز

توقعت دار كريستيز للمزادات أن تجلب لوحات فن تجريدي للشكل الأنثوي رسمها بابلو بيكاسو وفيرنان ليجيه عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في مزاد يقام الأسبوع المقبل.

ولوحة (امرأة جالسة) التي رسمها الفنان التكعيبي ليجيه في عام 1913 واحدة من خمسة أعمال رمزية تجسد امرأة جالسة. ويبلغ السعر التقديري المتوقع لهذه اللوحة 25 مليون جنيه (31.56 مليون دولار).

وقال كاري معلقا على الشغف بالفن المعاصر «لدينا جامعو فنون آسيويون ومشترون جدد وجامعون للفن المعاصر الذين يبحثون عن الأعمال المستحدثة لفنانين مثل ليجيه». وأضاف «هذه بالفعل قوى متنافسة».