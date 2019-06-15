بالفيديو.. يستخدم الفيزياء لإثبات عدم مسؤوليته عن حادث مروري

المصدر: البيان الالكتروني

استخدم عجوز صيني علوم الفيزياء لإثبات براءته من حادث مروري.

وكان أستاذ جامعي متقاعد، والذي يبلغ من العمر 73 سنة، قد تعرض في مدينة نانجينغ لحادث مروري، حيث اصطدمت سيارته بسيارة أجرة عندما كان يعبر تقاطعاً للطرق.

وتوجه الأستاذ بعدها إلى شرطة المرور لإثبات أنه بريء من التسبب في الحادث المروري، مستخدما العلوم الفيزيائية.

يذكر أن إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على جانب الطريق كانت قد سجلت مقطع فيديو لما حدث، وأثبتت أن الأستاذ كان على حق، ولا يتحمل أية مسؤولية في الحادث، وأنه يجب على سائق سيارة الأجرة أن يتحمل المسؤولية كاملة.

وقد علق البعض على مواقع الإنترنت بأنها قوة المعرفة، بحسب قناة "CGTN" الصينية.