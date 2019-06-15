سويسرا تفتتح أول مسكن مصمم ومبني رقمياً

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

شهدت بلدية دوبيندورف السويسرية الافتتاح الرسمي لأول مسكن في العالم مصمم ومبني رقمياً، وهو باسم «ديفاب»، وجرى تطوير المشروع من قبل باحثين في شركة «إي تي إتش زوريخ»، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين والمركز القومي لكفاءة البحوث.

ويقبع المنزل المؤلف من 3 طبقات على سطح معهد «الخطوة المقبلة لتقنيات البناء المستدام» البحثي في دوبيندورف. ويكمن هدف التقنيات الرقمية بالنسبة للشركة في جعل التخطيط والبناء أكثر فاعليةً واستدامةً، فعلى سبيل المثال خضعت بلاطات الأرضية المصممة رقمياً للمنزل لتحسينات هيكلية، بحيث يتم توفير المواد بالمقارنة مع تصنيع البلاط العادي.

وطوّر 8 باحثين في شركة «إي تي إتش زوريخ» المبنى الذكي الممتد على مساحة 2153 قدماً مربعة باستخدام تقنيات البناء الرقمي والروبوتات المبرمجة لتنفيذ مختلف أوجه التصنيع والتجميع. وتم ابتكار الأرضيات المصممة رقمياً بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد و295 جزءاً محدداً لتكوين «البلاط الذكي».