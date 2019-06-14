غابة من الأعمدة البيضاء لمسرح صيني

المصدر: دبي - نهى حوّا

غابة من الأعمدة البيضاء كجذور الخيزران ستدعم سقف مسرح «ووكسي» بمقاطعة جيانغسو في الصين عند افتتاحه في ديسمبر المقبل.

المسرح سيضم ألفي مشاهد حسبما أفاد موقع «ديزين»، ويوفر موطناً لمعرض جديد للمخرج البلجيكي فرانكو دراغون، المعروف بإنتاجه «بيت المياه الراقصة». وستقوم الشركة المعمارية التي مقرها لندن، ستيفن تشلتون، بترتيب الأعمدة لتأطير مداخل المسرح، وتغطيتها بمظلة ذهبية من الألمنيوم المؤكسد ذات التشكيلات العشوائية لتكوين حلقة فوق الأعمدة مثل الأوراق فوق بستان الخيزران.

وأفيد بأن مجموعة الأعمدة التي تحيط بالمبنى الدائري تقصد التلميح إلى المتنزه الوطني «سي أوف البامبو» بالقرب من المدينة الذي يتباهى بواحدة من غابات الخيزران الأكبر في البلاد. المسرح نفسه سوف يكون في المبنى الدائري وراء غابة الأعمدة، حيث يضاء في الليل من الأسفل محولاً المركز الثقافي إلى منارة متوهجة، أما في النهار، فتنساب أشعة الشمس عبر الأعمدة لإيجاد نمط متغير من الضوء طوال النهار.