ملتقى المتسوقين

المصدر: تصوير : عمران خالد

مئات من أهالي مدينة العين يقصدون سوق الخضراوات والفواكه يومياً للحصول على احتياجاتهم المعيشية والمنزلية من الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور، وغيرها. ويعد السوق من الأسواق القديمة في العين، فهو شاهد على تاريخ المدينة وتطورها، وفي الصورة أحد المواطنين يشاهد بعضاً من التمور لشرائها.

مئات من أهالي مدينة #العين يقصدون #سوق_الخضراوات والفواكه يومياً للحصول على احتياجاتهم المعيشية والمنزلية من #الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور، وغيرها. ويعد السوق من #الأسواق القديمة في العين، فهو شاهد على تاريخ المدينة وتطورها



تصوير : عمران خالد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CF8E8tpALd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ يونيو ٢٠١٩