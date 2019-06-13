ملتقى المتسوقين

المصدر:
  • تصوير : عمران خالد
التاريخ:

مئات من أهالي مدينة العين يقصدون سوق الخضراوات والفواكه يومياً للحصول على احتياجاتهم المعيشية والمنزلية من الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور، وغيرها. ويعد السوق من الأسواق القديمة في العين، فهو شاهد على تاريخ المدينة وتطورها، وفي الصورة أحد المواطنين يشاهد بعضاً من التمور لشرائها.

 

 

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