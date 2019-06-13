يلتقى بحبيبته بعد فراق 75 عاماً

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تم لم شمل أحد المحاربين القدامى الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية مع حبيبته الفرنسية بعد فراق 75 عامًا بعد أن التقيا في مسقط رأسها.

والتقى ك. ت. روبنز ، 97 عامًا ، لأول مرة مع حبيبته جينين بيرسون البالغة من العمر 18 عامًا (سابقًا في جناي) بعد أن طلبت من والدتها مساعدته في غسل ملابسه أثناء تمركزه في بلدة بري الفرنسية في عام 1944.

ووقع الشاب آنذاك البالغ من العمر 24 عامًا في حب جينين ، البالغ من العمر الآن 92 عامًا ، وقد شعر المغرمان بالتمزق عندما تم إرسال روبنز إلى الجبهة الشرقية.

وقالت جينين إنها بكت عندما غادر روبنز فرنسا وحتى تعلمت بعض الكلمات الإنجليزية الأساسية على أمل أن يعود ، لكن الجندي المخضرم عاد إلى مسقط رأسه في أمريكا بعد الحرب.إلا أنه لم ينس أبدًا حبيبته واحتفظ بصورتها لمدة 75 عامًا، بل أنهما التقيا مجددا في الآونة الأخيرة أثناء زيارته لفرنسا كسائح.