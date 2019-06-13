حفيده حوّله إلى أيقونة موضة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تمكن تيتسويا، وهو مدرس الكيمياء متقاعد يبلغ من العمر 84 عاماً، من أن يصبح أيقونة موضة على الرغم من أنه ليس لديه اهتمام حقيقي بالأزياء.

وجاء ذلك وفق «أوديتي سنترال» بعد أن ترك حفيده يختار ملابسه لالتقاط صورة معه. وبدأ كل شيء الشهر الماضي، عندما عاد ناويا كودو إلى مقاطعة أكيتا لزيارة جده، تيتسويا، خلال عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

وأثناء اجتماعه به، سأله عما إذا كان يرغب في تصميم بعض الأزياء الحديثة لالتقاط بضع صور رائعة له، فوافق الجد البالغ من العمر 84 عاماً على اقتراحه. ولقد وفر ذلك فرصة للاستمتاع بقضاء بعض الوقت المسلي معه، ولكن لم يتخيل أي منهما أن نتائج التقاط هذه الصور ستصبح قصة نجاح على وسائل التواصل الاجتماعي.