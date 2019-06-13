قبعة تكنولوجية لعلاج الزهايمر

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

تم تشخيص ديفيد شور، 59 عاماً من بكسلي بولاية أوهايو الأميركية، بمرض الزهايمر قبل ثلاثة أعوام، وهو الآن ضمن تجربة سريرية جديدة تجري في مركز جامعة أوهاسن الطبي بجامعة أوهايو وموقعين آخرين، تستخدم قبعة تكنولوجية لعلاج الخرف الذي يعاني منه.

وتطلق هذه القبعة وفق «ديلي ميل» أمواجاً فوق صوتية وفقاعات دقيقة لفتح حاجز الدم في الدماغ، الذي يقيه من العدوى والميكروبات والفيروسات.

ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الجسم على تفتيت البروتينات المتراكمة التي تخنق الخلايا العصبية، مسببة فقدان الذاكرة والارتباك. والبديل الآخر المستخدم في العلاج يتم من خلال توصيل الأدوية مباشرة إلى موقع المرض.