تربي دباً معتقدة أنه كلب

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أوضحت سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا ضبطت وهي تربي دباً صغيراً مهدداً بالانقراض يبلغ من العمر ستة أشهر في وحدتها السكنية بكوالالمبور، أنها عثرت عليه على قارعة الطريق والتقطته معتقدة أنه كلب.

وقد صُدم سكان المبنى في العاصمة الماليزية وفقا ل "أوديتي سنرال" بعد سماعهم صوت هدير بدا وكأنه وحش بري منطلق من الطوابق العليا للمبنى. ثم رصدوا ما بدا وكأنه دب يدق رأسه عبر نافذة الشقة ويطلق الصراخ من جوفه.

وفي البداية ، اعتقد معظمهم أنه كان مجرد شخص يحاول المزاح من خلال ارتداء بدلة دب وإحداث أصوات حيوانية ، ولكن بعد أن قام أحد المستأجرين الذين يعيشون تحت الشقة بالتقاط فيديو أكد أنه دب حقيقي. عندها تم الاتصال بالشرطة لإزالة التهديد.