أزياء بتصاميم بالونية تشعل مواقع التواصل

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

أشعل المصمم النرويجي فريدريك تجيراندن شرارة الانتشار الفيروسي بإطلاقه تصاميم بالونية على ممشى العارضات أخيراً ضمن المعرض السنوي لتصميم الأزياء في معهد سانت مارتن للفنون، حيث ظهرت العارضات يرتدين بالونات ضخمة مبهجة الألوان تغلف أجسادهن بالكامل، قبل أن تنكمش وتتحوّل تحت أنظار المشاهدين المذهولين، إلى قصات تصاميم تركيبية مذهلة.

ويقول المصمم تجيراندن تعليقاً: «لقد استلهمت قصات مجموعتي من تلك اللحظة التي بالكاد يمكن تحديدها، التي يتحوّل فيها الوعي الذاتي للبشر ناشطاً وشعورياً. لقد كافحت لتطوير عملية ممارسة تجريبية وتنمية أتمكن من خلالها التفاعل وابتكار تعبيري الخاص عن هذه اللحظة وتجربة الكينونة في تلك اللحظة».

وفي غضون لحظات من نشر فيديوهات العارضات حتى اكتسبت صفة الفيروسية، وحصدت تعليقات أهم نجوم هوليوود، مثل ديمي مور وليندساي لوهان.